５日、邵永高速鉄道の滬昆（上海−雲南省昆明）高速道路をまたぐ特大橋の建設現場で行われている回転架設工法による連続桁の施工。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙2月8日】春節（旧正月）を控え、中国湖南省の邵永高速鉄道（邵陽−永州）建設現場では作業員らが重要工程を順調に進めている。高速鉄道は全長約96キロで、設計速度は時速350キロ。縦横各8ルートから成る高速鉄道網「八縦八横」のうち、内