元日本代表FW柿谷曜一朗氏（35）、丸高愛実（35）夫妻が7日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。交際がスタートした時期を告白した。丸高は出会いについて「共通の友だちがいて」と明かした。柿谷氏は「大阪よく行くよって話があって、『食事でも行こうか』っていうが（出会い）」と語った。柿谷氏は現役時代、食事や育児を支えてくれた丸高に感謝し、丸高は「大阪、名古屋、