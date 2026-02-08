お姉さん、リングガールに執着しすぎじゃありません？怖いです…。まさか結婚式のリングガールをめぐり、彼と彼の家族に不信感を抱くことになるとは思わないですよね。大好きな彼との結婚を控えて幸せいっぱいだったはずなのに…！【まんが】うちの子をリングガールにして！(ウーマンエキサイト編集部)