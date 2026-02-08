国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会最終日が8日、青森県テクノルアイスパーク八戸などで行われ、スピードの少年男子1000メートルは佐々木泰雅（長野・小海高）が1分10秒64の大会新記録で制した。アイスホッケーは成年、少年ともに北海道が優勝した。