1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉ひで子さんが8日、93歳の誕生日を迎え、浜松市の自宅で支援者が祝福した。ひで子さんは精力的に全国で講演活動を続けている。支援者が撮影した動画で、袴田さんは「（ひで子さんには）元気でいてもらいたい」と話した。出席者は、食卓を囲み、すしやうなぎなどの昼食を取った。ひで子さんは終了後、報道陣の取材に「93歳でも元気でいられるのは幸せ」と