奈良競輪の「G3開設75周年記念・春日賞争覇戦」は8日、決勝戦が行われ、佐々木悠葵（30＝群馬・115期）が逃げ切りV。25年1月の大宮以来、通算3回目のG3優勝を決めた。追走した芦沢大輔が2着、2センターで関東勢に切り替えた森川大輔が3着。佐々木悠が好スパートを決めて3度目の記念Vを飾った。自慢の剛脚がさく裂。「優勝できるとは思わなかったのでびっくりした」と目を丸くした。三谷竜―三谷将―中井―佐々木悠―芦沢―松