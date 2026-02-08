『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ロングラン御礼舞台あいさつが8日、都内で開催され、声優の花江夏樹、下野紘、上田麗奈、櫻井孝宏、早見沙織が登壇した。【写真】胡蝶しのぶ柄じゃん！紫ドレス姿の早見沙織舞台挨拶の様子公開から約７か月を迎え、今なお絶賛上映中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。本作初の試みとしてグランドシネマサンシャイン池袋のIMAXシアターにて舞台挨拶を実