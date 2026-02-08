焼肉ライクは、2026年2月9日と2月28日の2日間限定で、"肉の日"企画として黒毛和牛が半額になるキャンペーンを開催します。ハーフサイズもレギュラーサイズも半額に今回のキャンペーンは、「焼肉セット」または「肉単品」を注文した人限定で、対象の黒毛和牛メニューが通常価格の半額でお得に楽しめます。「黒毛和牛カルビ」単品のハーフ／レギュラーが、どちらも半額で食べられます。価格は、ハーフが通常740円のところ370円、レギ