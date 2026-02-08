いま大人気の「ラブブ（LABUBU）」のぬいぐるみ。中国のアートトイブランド「ポップマート（POP MART）」の「ザ・モンスターズ（THE MONSTERS）」シリーズの商品です。ラブブは、シリーズごとにデザインや毛並みが異なります。筆者が所有している4シリーズのぬいぐるみペンダントを比較してみました。もこもこ、ふわふわ...今回比較するのは以下のシリーズです。（1）THE MONSTERS Exciting Macaron（以下、マカロン）（2）THE MON