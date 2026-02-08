衆議院議員選挙はきょう（8日）が投開票日です。岡山・香川の投票所でも投票が続いています。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】投票続く午後5時現在の投票率は岡山・香川とも前回を下回る投票は午後8時まで このうち岡山市北区の岡山県庁に設けられた投票所でも有権者が次々訪れ、選挙区、比例区ごとに票を投じていました。 午後5時現在の投票率は、期日前投票などを除いて岡山県で21.85%と前回より0.71ポイント低くなって