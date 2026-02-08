2月8日、日立市池の川さくらアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第22節GAME2が開催。茨城ロボッツがファイティングイーグルス名古屋を80－75で下し、前日の雪辱を果たした。 前日のGAME1では68－76で敗れていた茨城は、この日の前半も苦しい展開を強いられる。第1クォーターでは「Bリーグドラフト2026」において茨城から1巡目2位指名を受けた特別指定