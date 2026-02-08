近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方では、引き続ききょう（８日）夜遅くにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報 また、近畿北部ではきょう（８日）夜遅くにかけて、高波にも警戒が必要だということです。 近畿地方では、上空約５０００メートルに、平年より１０度程