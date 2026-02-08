「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3（MFHP4J/A）（アップル）2位Soundcore P40i（A3955N_1）（Anker）3位AirPods 4（MXP63J/A）（アップル）4位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）（アップル）5位Soundcore P30i（A3959N_1）（Anker）6位REDMI Buds 8 Lite（M2539E1）（