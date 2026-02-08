壮絶な打ち合いを制した。川崎フロンターレは２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で柏レイソルとホームで対戦した。開始６分、PKで先制点を挙げたエリソンは、11分、25分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成する。 38分に細谷真大のヒール弾で１点を返され、61分に瀬川祐輔の追加点を許すも、68分にセットプレーから松長根悠仁のヘッド弾で突き放す。81分に元川崎の山内日向汰の豪快なショ