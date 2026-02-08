【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE大森元貴の頭の中を旅する展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」が2月7日より福岡会場でスタートした。 ■ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間をコンセプトに Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる本展覧会は、今年1月に大盛況のうちに東京会場での開催を終えたばかり。Mrs. GR