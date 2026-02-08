これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越に【大雪警報】、中越・下越・佐渡には大雪注意報が出ています。 上・中・下越と佐渡にはカミナリ・着雪・波浪・風雪注意報が発表されているところがあります。 上・中・下越には、なだれ注意報が出ているところがあります。 上越では、夜のはじめごろまで大雪に警戒してください。 ◆9日(月)の天気 広い範囲で雪が降ったりやんだりするでしょう。雪や風が強ま