衆議院選挙の投票が進んでいます。8日午後4時現在の県内の推定投票率は21.16%で、前回に比べ約7ポイント下回っています。 投票は8日午前7時に始まり、午後4時現在の推定投票率は21.16%で、前回(2年前)の衆院選を7.62ポイント下回っています。 一方、期日前投票の投票率は31.42%で、前回を8.75ポイント上回り県内すべての小選挙区で上昇しました。 投票は、一部の地域を除き8日午後8時に締め切られます。