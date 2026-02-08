ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのスノーボード男子ビッグエア決勝が北京時間2月8日に行われ、中国選手の蘇翊鳴（そよくめい）選手が銅メダルを獲得しました。これは、中国代表団が今大会で獲得した最初のメダルとなります。スノーボード男子ビッグエア決勝には12人の選手が出場し、蘇翊鳴選手は9番目に滑走しました。1回目のジャンプでは88.25点を記録して2位につけ、2回目を終えた時点での合計得点は162.00点となり、引き続