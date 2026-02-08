オリックスの宮城と曽谷が8日、今春キャンプ初のライブBP（実戦形式の投球練習）を行った。13時現在のSOKKENスタジアムの気温は4・5度。寒風が吹き荒れ、当初予定されていた紅白戦が順延される悪天候の中「出力は6、7割」という宮城だったが、打者4人に5球ずつの計20球。最初の福永への初球を右前にはじき返されたが、安打性はこの1本のみ。その後は連続で見逃しのストライクを取り、3人目の平沼への初球では内角の速球でバッ