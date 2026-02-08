◇明治安田J1百年構想リーグ第1節京都1ー1神戸（PK1-4）（2026年2月6日サンガスタジアム）秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕。98年以来28年ぶりにJリーグでPK戦が復活し、6〜8日に開催された第1節から10試合中4試合がPK戦にもつれ込んだ。復活第1号は6日の京都―神戸戦。1―1で90分で決着せず、新ルールがいきなり適用された。PK戦では神戸のGK前川黛也が“神セーブ”を連発。4―1で