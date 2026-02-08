◇明治安田J1百年構想リーグ第1節水戸1−3東京V（2026年2月8日味スタ）明治安田J1百年構想リーグは8日に各地で4試合が行われ、J2から初昇格した水戸は敵地で東京Vに1−3で敗れ、J1初陣での初勝利はならなかった。3点を追う後半14分、MF加藤千尋（27）が右足を振り抜き、クラブJ1初ゴールを決めた。3点を追う後半14分、自陣でボール奪取に成功。途中出場のFW多田がボールを前に運び、並走する加藤にパス。フリーの加藤は