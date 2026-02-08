◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 女子ノーマルヒル(大会2日目/現地7日)13位でメダルを逃した郄梨沙羅選手が競技後のインタビューで思いを明かしました。2014年のソチオリンピックから4大会連続の五輪出場となった郄梨選手。平昌大会以来2大会ぶりのメダルを目指しましたが、1回目92m、2回目96mという結果となり、13位で競技を終えています。郄梨選手は「最後の最後まで応援してくださ