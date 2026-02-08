『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？今回も、1月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！＊＊＊■超人検索ランキング 『キン肉マン』公式サイトではコミックス91巻の発売を記念して、年末年始に「タッグチームクロニクル!!」（現在は終了）という企画を実施。この影響でさまざまなタッグの超人の検索数に影