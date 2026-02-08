山形県選挙管理委員会は8日、南陽市の投票所で担当者が午前7時〜9時半ごろ、有権者約80人に比例代表の投票用紙を交付する際に「政党名または候補者名を書いてください」と誤った説明をしたと発表した。候補者名を書いた場合は無効票となる。市選管によると、この担当者は市職員で、参院選での比例代表の仕組みと混同したという。投票した有権者の指摘で判明した。