スピードスケート・ショートトラックの日本代表が8日、試合会場での練習を終えた後に報道陣の取材に応じた。今季のワールドツアーで3位に2度入るなどメダルの期待もされるのが女子3000メートルリレー。レースに臨む際には円陣で声を掛け合うが、五輪本番の掛け声が話し合いの末に「アゲー！」に決まったとエースの中島未莉（トヨタ自動車）が明かした。最初にブラックバーンコーチが「日本女子、行くぞ！」と言葉を発し、続