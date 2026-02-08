ロッテの都城春季キャンプは8日、チーム練習を行うためパイの実ドームは非公開の時間もあった。この日は晴れていたが、冷たい風が強く吹き、気温は3度。野手陣の打撃廻り、個別の打撃練習、捕手練習、内野手の一部個別練習はパイの実ドームで行われた。昨季新人王の西川史礁、昨季自身初となる規定打席に到達した藤原恭大、寺地隆成、昨季チームの日本人打者でチームトップの11本塁打を放った山本大斗といった若い選手が台頭