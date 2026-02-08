今日8日(日)は東日本や西日本を中心に大雪となり、一時、東京でも大雪警報が発表されました。明日9日(月)は大雪の峠は越えるでしょう。ただ、厳しい寒さは続きそうです。朝は今朝8日(日)より冷え込みがさらに強まる所があるため、外出の際はつるつる路面に注意が必要です。関東から九州明日9日(月)の朝はけさより気温ダウンこの冬一番の冷え込みの所も今朝8日(日)も日本海側を中心に今シーズン最低気温を観測しましたが、明日9