水戸は初のJ1公式戦に臨んだ昨季のJ2を制して悲願の昇格を果たした水戸ホーリーホックは、2月8日の明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で東京ヴェルディと対戦し、1-3の敗戦を喫した。前日までのゲームも合わせ、昇格組の全チームが敗戦スタートという厳しい船出になった。いきなりJ1の洗礼を浴びた。前半8分、東京VのFW松橋優安に右サイドを突破され、ペナルティーエリア内に進入を許す。必死に戻ってきたMF山本隼大が、中央へ