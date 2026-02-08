強い寒気の影響で、日本海側を中心に列島各地で大雪となっています。富山県内は昨夜から断続的に雪となっていて、時折、視界が悪くなるほど強く降りました。午後4時時点の積雪は富山で45cm、県東部の朝日で73cm、県西部の砺波で67cmなどとなっています。富山市内では朝から、除雪に追われる人の姿がみられました。この大雪で、富山と岐阜方面を結ぶJR高山線が午後から運休するなど交通機関に乱れが出ています。このあとも雪は降り