あすの天気です。日本海側は午前中を中心に雪の続く所が多く、積雪がさらに増えるでしょう。午後は雪の範囲が狭くなっていきますが、山陰から北陸にかけては、積雪が急増する所があります。引き続き交通機関への影響やなだれ、屋根からの落雪に注意が必要です。太平洋側は晴れ間の出る所が多くなりますが、積雪や路面の凍結に注意してください。気温です。朝の気温はけさより低い所が多く、広い範囲で氷点下の冷え込みなるでしょう