TBSでは、8日の衆議院議員選挙投開票日当日の夜に、衆議院議員選挙特番『選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』を放送する（後7：53〜深0：00）。爆笑問題・太田光がスペシャルキャスターとして、5回目のTBS選挙特番に“登場”する。【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！選挙特番にあたって、太田は「政治家の発言については、この人は本気かな？とか選挙用の言葉なのか