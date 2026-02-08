強い寒気の影響で、日本海側を中心に列島各地で大雪となっています。最大5センチの積雪が観測された東京都心。国会議事堂にも雪が積もり、あたり一面、銀世界と化しています。記者「急に風が強くなり、視界が真っ白になりました」この雪の影響で、きょう入学試験が行われた都内の一部の大学では、試験の開始時間を繰り下げるなど対応に追われました。関東地方では、そのほか▼宇都宮市で最大15センチ、▼水戸市で9センチ、▼千葉市