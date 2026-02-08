富山県内はきょう、全ての観測地点で最高気温が0度に届かない真冬日になりました。午後5時の積雪量は、猪谷で102センチ、朝日町で73センチなどと、各地で積雪が増えました。この後も雪が降り、雷を伴うことがありそうです。あす午後6時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで平野部で20センチ、山間部で40センチとなっています。JR西日本は、高山線の猪谷駅と富山駅の間で正午以降運休、富山と名古屋を結ぶ特急ひだ7本も