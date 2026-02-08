衆院選が投開票日を迎えた8日、投票締め切り時間に合わせテレビ局各局が選挙特番を放送する。各局がエースアナや豪華出演者やゲストを迎え力を入れている。NHKは「衆院選開票速報2026」（午後7時55分）と題し、「“真冬の超短期決戦”速報！8時ちょうどに各党議席や与野党勢力政治の行方を徹底予測出口調査と情勢取材をもとに総力あげ分析！」などと番組表で告知。糸井羊司アナ、副島萌生アナ、森下絵理香アナがキャスターを務め