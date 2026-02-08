気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす（９日）明け方にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意するよう呼びかけています。 【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？８日（日）～１１日（水・祝）関東甲信地方の雪雨シミュレーション ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。また、関東甲信地方の上