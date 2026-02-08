毎回衝撃的な内容が展開されるマンガ「秘密法人デスメイカー」のキャラクターを立体化した作品たちをワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場で撮影してきました。Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。https://wonfes.jp/specialsite/明けの金木星(卓番：5-17-12)のブースで人間態のケルベガスとパスフィンを発見。ケルベガス。原型製作は大豆亭氏です。頭のスロットがそろっています。