◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド西地区第1節清水0ー1名古屋（2026年2月8日豊田スタジアム）J1清水は名古屋に0―1で敗れ、黒星発進となった。公式戦初戦となった吉田孝行新監督（48）は「静岡からたくさんのサポーターが来てくれて、そこで勝利できなくて申し訳ない」と唇をかんだ。スコアレスで折り返した後半、序盤からハイプレスで主導権を握りかけたが、14分に一瞬の隙を突かれて失点。「良い入りがで