『アリー／スター誕生』、『マエストロ：その音楽と愛と』でアカデミー賞作品賞にノミネート、トップ俳優としてだけでなく監督としても今やアメリカ映画界を背負う存在となったブラッドリー・クーパーが友人の実話を題材にして、繊細でエモーションナル、かつ確かな演出力に一層磨きをかけて生み出した映画『これって生きてる？』が4月17日（金）に日本公開となる。ブラッドリーが切望した豪華キャストの一人として、二度のスーパ