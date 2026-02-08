将棋の第52期女流名人戦5番勝負は8日、千葉県野田市の関根名人記念館で第3局を行い、先手の挑戦者・西山朋佳女流2冠（30）が131手で福間香奈女流名人（33）を下した。シリーズ成績は西山の3勝無敗となり、3期ぶり2度目の女流名人を獲得。昨年6月以来の女流3冠に返り咲いた。女流タイトル獲得は21期目。6冠から5冠に後退した福間は女流タイトル戦85回目で初のストレート敗退となった。▼西山一つ結果をあげられたのはうれし