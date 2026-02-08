第51回衆議院議員総選挙は8日が投開票日で、一部を除いて締め切りまで2時間半を切りました。投票は、原則午前7時から全国4万4600か所あまりの投票所で始まりました。今回の衆院選は465議席をめぐって、1284人が立候補しています。総務省の集計によりますと、午後4時現在の投票率は21.64％で、前回を2.65ポイント下回っています。こうしたなか期日前投票を済ませたのは、有権者の26.10％にあたる2701万7098人で、前回と比べると600