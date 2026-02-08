衆院選の投票日の8日、熊本県内は日中も気温が上がらず、熊本市では積雪1ｃｍを記録しました。阿蘇地方では日中も気温が上がらず最高気温が氷点下の真冬日となりました。 また熊本市でも最高気温が3.5℃までしか上がらず熊本市では、午前11時に1ｃｍの積雪を記録しました。 雪の中、投票所には有権者が訪れていて、午後4時の県内の推定投票率は19.48％となっています。 明け方から天草市と苓北町に出されていた暴風雪警報