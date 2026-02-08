阪神で空席となっている左翼を狙う浜田と高寺が8日、沖縄県名護市で行われた日本ハムとの練習試合でともに本塁打を放ち、猛アピールした。ヤクルトから現役ドラフトで加入した25歳の浜田は「オープン戦でも結果を残して、外野のポジションを取れるように頑張る」と威勢が良かった。速球を仕留め、左翼へ豪快アーチ。大振りしてしまう癖の修正を意識しているといい、「追い込まれていたのでコンパクトに打てた。コンパクトにい