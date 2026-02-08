◆練習試合日本ハム８―４阪神（８日・名護）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が８日、「４番・中堅」で実戦デビューしたドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手（２２）＝大院大＝を絶賛した。４回先頭で中堅フェンス直撃の二塁打を含む２安打１打点の活躍に、「よかった。柔らかい。バットの角度がいいですね。スイングの軌道がいいし、ゆったり毎日突っ込まずにしっかりボールを見て、ぐっと右手で押し込める」と称賛。