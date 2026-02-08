2大会連続でWBCメンバー入りを果たした中日の高橋宏斗投手（23）が7日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。元巨人投手・槙原寛己氏（62）による直撃インタビューに応えてWBCへの意気込みを語った。世界一になった3年前に続いて今回も侍ジャパンの最年少。だが、WBCへの思いは強く大きい。「このボールは悪く言えば滑りやすい球にはなると思うんですけど（指にしっかり）かかった時はかなりいい球がいく