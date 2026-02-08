明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節が8日に行われ、川崎フロンターレと柏レイソルが対戦した。今オフに大型補強を敢行した川崎Fは、スベンド・ブローダーセン、谷口栄斗、山原怜音、紺野和也が早速スタメンでデビュー。一方、昨季あと一歩のところでタイトルを逃した雪辱を誓う柏は、現有戦力の維持でリカルド・ロドリゲス監督のスタイルをさらに磨いていく。試合の均衡が破れたのは6分、川崎Fが先制に成功