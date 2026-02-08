日本海側を中心に警報級の大雪となっています。鳥取・福井・京都では顕著な大雪に関する情報が発表され、交通機関にも影響が出ています。強い冬型の気圧配置により、日本海側で警報級の大雪となっています。6時間に降った雪の量は、8日午前8時までに鳥取市で37cm、午前11時までに京都・南丹市で35cmと観測史上最大となり、気象庁は鳥取・福井・京都に顕著な大雪に関する情報を発表しました。この大雪の影響で、空の便では羽田空港