秋篠宮さまと長男の悠仁さまは、8日、「全国学校・園庭ビオトープコンクール」の発表会に出席されました。この発表会は、「ビオトープ」と呼ばれる多様な生き物が生息する空間を作る取り組みに熱心な学校などを表彰するもので、2年に1回、開催されています。悠仁さまは前回に引き続き出席され2回目となりました。秋篠宮さま「様々な国の教育・保育の現場が取り組んでいる学校や園庭のビオトープは、自然との触れ合いにとどまらず、