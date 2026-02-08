現役ドラフトでヤクルトから移籍した阪神・浜田太貴外野手（２５）が８日、日本ハムとの練習試合でまたも南国の空に豪快なアーチを描いた。両軍無得点で迎えた４回。カウント１―２から相手右腕・畔柳の４球目の直球を完璧に捉えた。高々と舞い上がった打球は、左翼スタンドへ一直線。初の対外試合で放った先制ソロに、持ち味であるパワーを存分に示した。「クイックピッチされて逆に良かったというか、思ったよりコンパクトに