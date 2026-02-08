平塚競輪Ｆ１ナイター「湘南ローズカップ戸川杯×ＨＰＣＪＣ×愛が駆け抜けるオッズパーク杯」は９日、開幕する。注目は昨年末まで３年間にわたり輪界最高位のＳ級Ｓ班に君臨した新山響平（３２＝青森）だ。Ｆ１戦への参加は２０２２年９月立川以来で３年５か月ぶり。「７車と９車は違うし、そこは気をつけたい」と神妙な面持ちで話した。昨年まではき続けていたレーサーパンツの色は今年になって赤から黒へと変わった。さすが