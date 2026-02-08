続々とニューオープン！ 大阪に7店舗を構える人気カフェ大阪で続々と店舗を増やしている「MAZE CAFE」。今回紹介する堀江店をはじめ、難波や船場、森ノ宮、日本橋、福島、新世界と、2026年1月時点で大阪市内に7店舗を展開しています。自家焙煎のスペシャルティコーヒーを提供するカフェですが、どの店も行列が出来るほどの人気を博しています。今回はおしゃれなカフェやインテリアショップ、アパレル店が立ち並ぶ街・北堀江へ。四